Concorso per la Polizia locale, parte il corso per affrontare l'esame

La Spezia - A seguito della notizia che molti Comuni tra Liguria e Regioni limitrofe, per il turnover dei pensionamenti, hanno messo a Bando diversi posti da agenti di polizia locale a tempo indeterminato, il Sindacato UIL FPL della Spezia coordinato da Massimo Bagaglia, in collaborazione con l'Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale guidata dal Direttore Tecnico dott. Andrea Prassini e già nota nel settore della preparazione e formazione per aver organizzato 42 edizioni dello stesso Corso per aspiranti agenti ed 11 Convegni per personale già effettivo nelle varie forze di polizia, ancora una volta si sono attivati per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che vogliano partecipare ai vari concorsi. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2020, si terrà così il 43° Corso full immersion della durata di 20 ore. Sarà di natura teorica e spazierà dall’analisi di una norma alle Fonti del Diritto per continuare con l’Illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con un test e una simulazione di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Il Corso si terrà presso la sala riunioni del Circolo ARCI di S. Stefano di Magra (SP) in Piazza Garibaldi n. 23. Agli iscritti verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l'attestato di frequenza utile nei Concorsi per titoli. Per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 30 iscrizioni e lo svolgimento del Corso si terrà in piena osservanza delle norme e linee guida in materia di COVID.



Termine per iscriversi 20 ottobre.



Per maggiori informazioni inviare mail a: corso.agenti.uil@gmail.com