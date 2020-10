Concordato in Francia e nessun ammortizzatore sociale: è sciopero per Z abbigliamento a Le Terrazze

La Spezia - Sabato 31 ottobre sarà sciopero nel negozio di Z abbigliamento all'interno del centro commerciale Le Terrazze. Il punto vendita della multinazionale che produce e vende abiti per bambini si trova, come gli altri presenti in Italia e non solo, in concordato preventivo.

"Lo sciopero - spiega a CDS il segretario provinciale della Uiltucs, Marco Callegari - è stato indetto per due ordini di motivi. Abbiamo chiesto più volte, anche a livello nazionale, di depositare il concordato anche in Italia, invece che solamente al Tribunale di Parigi. La legge lo prevede e consentirebbe di sperare in maggiori garanzie per il recupero crediti e la tutela dell'occupazione. Al momento, però, l'azienda si è rifiutata di esaudire la nostra richiesta. In aggiunta a questo - prosegue il sindacalista - il gruppo ha dichiarato di non voler ricorrere agli ammortizzatori sociali, anche se per poche settimane e assistiamo a una chiusura totale nel dialogo che vorremmo per cercare le migliori soluzioni per i lavoratori".



La Uiltucs chiede quindi a gran voce di poter mettere in campo dei correttivi in caso di chiusura, anche in considerazione del fatto che la cassa integrazione Covid è gratuita per l'azienda.

"Nel negozio della Spezia - aggiunge Callegari - rimangono tre dipendenti e non è possibile per loro osservare gli orari contrattuali o usufruire di permessi o ferie".

La situazione di Z abbigliamento è molto difficile e lo sciopero potrebbe in seguito essere indetto anche a livello nazionale.

Ma Callegari è preoccupato anche per le altre attività commerciali de Le Terrazze: "Il mini lockdown al quale stiamo andando incontro metterà a rischio anche gli altri negozi. Ci attendono tempi drammatici e per questo rinnoviamo l'appello alla direzione del centro e alle proprietà per tenere la porta aperta all'individuazione di soluzioni equilibrate a favore dei dipendenti".