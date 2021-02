Concessione per il distributore agli Stagnoni, osservazioni possibili sino all'11 marzo

La Spezia - E' stato richiesto all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, da parte della Società 3D, il rilascio di una concessione demaniale marittima per mantenere e gestire il compendio distribuzione carburanti agli Stagnoni per la durata di 12 anni.

A seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute le manifestazioni di interesse della Società Europam e della Società Agrigas Siciliana.



Adsp invita tutti coloro che potessero averne interesse, a presentare per iscritto all'Ufficio Demanio di Via del Molo le osservazioni che ritenessero opportune entro l'11 marzo 2021.