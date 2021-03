Con il Centro unico servizi svolte oltre 4mila visite in soli sei mesi

La Spezia - Il totale è di 4.500 visite e 1.600 controlli scanner svolti mediante la modernissima apparecchiatura Scanner HCVG 6033 Sono questi i risultati raggiunti in sei mesi dall'Agenzia dogane e monopoli a seguito della realizzazione del CUS (Centro Unico Servizi) a Santo Stefano in Magra. Si tratta del primo luogo designato in Italia dal direttore generale ADM Marcello Minenna, all’interno di spazi messi a disposizione dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, allo scopo di favorire il decongestionamento delle aree portuali e di operare al contempo in maniera più razionale e veloce.

Ciò è stato possibile grazie alla realizzazione di una nuova area attrezzata, ubicata a circa 8 chilometri dal porto della Spezia, adibita alle verifiche fisiche e scanner delle merci in arrivo ed in partenza. In questa moderna e innovativa infrastruttura, i funzionari ADM, unitamente ai militari della Guardia di Finanza , ai veterinari e medici del Ministero della Salute, al fitopatologo e ai funzionari ICE, possono svolgere contestualmente le attività di rispettiva competenza.