Comuni colpiti da eventi calamitosi, c'è tempo fino al 24 febbraio per chiedere contributo

La Spezia - Sino al 24 febbraio i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni - classificati come totalmente montani - colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell'emergenza Covid - 19), e che non hanno presentato richiesta per il contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 25 del decreto Rilancio possono richiederlo inviando apposita istanza.

Per maggiori dettagli consultare il provvedimento del 5 febbraio 2021 sul sito dell'Agenzia delle entrate.