Comune di Ameglia presente a Liguria Travel Show 2019

La Spezia - Sarà presente nell’area tourism lo stand espositivo del Comune di Ameglia che quest’anno ha deciso di partecipare per mettere in vetrina le bellezze del territorio e far conoscere ad un vasto pubblico il potenziale turistico che lo contraddistingue.

Liguria Travel Show è la fiera evento internazionale dedicata al turismo in Liguria.

Nata per promuovere la Regione come tourism, wedding, silver e outdoor destination, è una manifestazione con accesso gratuito di tre giorni, con quattro aree espositive, oltre 100 espositori, due aree esperienziali, centinaia di eventi dentro e fuorisalone, un programma di oltre 200 tra speech, workshop, seminari, showcooking, laboratori, live experience.

Inoltre, la presenza di aziende del settore enogastronomico, eccellenze del territorio Ligure e tutto quanto un turista può trovare visitando la Liguria.

Decine di operatori turistici, tour operator, travel blogger, travel vlogger, buyer, influencer che si daranno appuntamento ai Magazzini del Cotone di Genova, area Porto Antico, per tre giorni di incontri B2B e B2C.

"Impossibile mancare a questa occasione – spiega Serena Ferti, assessore al Turismo –. Ameglia, con le sue bellezze naturali sarà in prima linea per dare spiegazioni, proiettare video e foto del territorio, far conoscere le attività da svolgere sia nella stagione estiva sia in quella invernale e dare valore a tutti coloro che hanno investito professionalmente e commercialmente sul turismo locale. Porteremo con noi le nostre tradizioni ed i nostri luoghi invitando chi ancora non ci conosce, a scoprirci ed a viverci. Assaporare la Liguria è un’esperienza unica ed eventi di questo tipo e con questo risalto sono occasioni preziosissime da cogliere. Lo staff del Comune sarà presente tutti i giorni della fiera e resterà a disposizione per tutte le informazioni".

Presente invece, nell’area Weeding, Ca’ Borghese, una delle Case Comunali presso le quali è possibile sposarsi ad Ameglia. La struttura esporrà tutto quello che è in grado di offrire ai futuri sposi facendo conoscere la meravigliosa location immersa nel verde.

Tutte le informazioni sulla fiera si trovano sul sito ufficiale liguriatravelshow.it.



L’ingresso è gratuito ed i visitatori potranno vivere svariate esperienze.