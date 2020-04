Comprendere l’analisi tecnica per fare trading online

La Spezia - Il recente successo del trading online in Italia, con sempre più persone che decidono di investire sui mercati finanziari, ha messo in evidenza l’importanza della formazione. Per operare sui mercati è necessario apprendere e dominare alcune abilità, tra cui soprattutto l’analisi tecnica, lo studio analitico dei grafici relativi agli andamenti dei prezzi. I broker di trading online mettono a disposizione diverse opzioni interessanti in merito, tra cui versioni demo, ebook, corsi e aggiornamenti con professionisti del settore, tuttavia è fondamentale capire fin da subito come utilizzare l’analisi tecnica nella propria strategia di trading.



Tipologie di grafici per l’analisi tecnica

I grafici sono uno strumento essenziale, così come è evidenziato nella guida al trading online di borsainside.com, poiché permettono ai trader di seguire e studiare le fluttuazioni delle quotazioni, un sistema che consente di cercare opzioni di entrata, stabilire prezzi di vendita e trovare nuove opportunità. Attualmente esistono diverse tipologie di grafici per il trading online, tra cui quelli più comuni sono le versioni a candela, candlestick, lineari e a barre. I modelli più semplici sono proprio i grafici lineari, composti da linee che mettono in relazione i cambiamenti dei prezzi, nell’arco di tempo stabilito in base alle proprie esigenze, da pochi minuti fino a giorni o settimane.



Questa versione non viene molto utilizzata, perché offre poche indicazioni ai trader, ma è utile per dare una rapida occhiata ad alcuni asset. Decisamente più specifici sono i grafici a barre, poiché oltre al valore di chiusura mostrano anche ulteriori dati, come ad esempio il prezzo di apertura delle singole fluttuazioni. Ogni barra contiene al suo interno diverse informazioni importanti, che permettono di studiare i movimenti degli asset negli intervalli di tempo stabiliti, offrendo un’analisi più accurata rispetto ai grafici a linee.



Infine è possibile utilizzare per l’analisi tecnica i grafici a candele, anche chiamati candlestick o candele giapponesi. Si tratta di modelli piuttosto avanzati, che forniscono dati importanti sui prezzi di apertura e chiusura, i valori minimi e massimi, compresa una discreta indicazione della possibile direzione degli andamenti. I grafici a candela offrono uno sguardo più nitido e preciso rispetto a quelli precedenti, per questo motivo sono usati dai trader per trovare i famosi trend, impostando valori di resistenza e supporto in base alle analisi svolte.



Trading online: Modelli rialzisti e ribassisti

L’analisi tecnica parte proprio dai grafici, ovvero dallo studio degli andamenti dei prezzi, per cercare di determinare movimenti ribassisti e rialzisti, che permettono di scegliere quando investire su un asset e soprattutto a che punto liquidare la posizione. Un trend rialzista si verifica di solito quando un asset ha presentato diverse fluttuazioni al ribasso, perciò una candela che mostra una direzione del prezzo verso l’alto potrebbe indicare una possibile opportunità d’investimento.



Ciò succede quando la grandezza della candela rialzista è superiore rispetto a quella ribassista, segnalando una possibilità concreta che il movimento successivo sia particolarmente intenso. Al contrario, i modelli che mostrano un andamento del prezzo verso il basso, quindi un trend ribassista, si determinano nel momento in cui, dopo una serie di candele rialziste, improvvisamente ne appaiono altre che puntano verso il basso, di dimensioni maggiori rispetto alle precedenti. Ovviamente l’analisi tecnica prevede molti altri fattori, che influenzano e mudano tali movimenti dei prezzi verso l’alto o il basso.



Ad esempio si possono verificare dei falsi trend, oppure è possibile ritrovarsi al centro di una oscillazione anomala delle quotazioni, o ancora il prezzo dell’asset si potrebbe muoversi senza seguire uno schema preciso, a causa di una notizia macroeconomica particolarmente rilevante. Per questo motivo è importante trovare conferme, utilizzando delle candele supplementari per rafforzare la previsione iniziale. Per farlo bisogna fare pratica, pianificare una strategia di trading online efficace, studiando i grafici a lungo prima di determinare opportunità concrete d’investimento.



Alcuni consigli utili per eseguire l’analisi tecnica

Col tempo i trader hanno sviluppato delle strategie, dei modelli personalizzati che consentono di trovare finestre di entrata e uscita, ovvero i momenti in cui acquistare e vendere le posizioni sul mercato. Ad esempio un sistema piuttosto efficace è il cosiddetto pattern ABCD, una soluzione che permette di determinare con maggiore precisione la creazione dei trend. In poche parole si tratta di un segnale prolungato, che non si ferma ai singoli cambiamenti di prezzo di un asset, ma considera insieme più segmenti dello stesso movimento sul grafico.



Il modello ABCD prevede la previsione di quattro differenti valori, predeterminati dal trader. Quando l’asset tocca questi parametri, nella stessa sequenza individuata dal professionista, una volta raggiunto il punto D è possibile eseguire l’investimento. Questo sistema può essere utilizzato sia per trovare trend ribassisti che rialzisti, per analizzare oscillazioni e rotture delle resistenze e dei supporti. Tuttavia bisogna imparare a gestirlo, per esempio capendo le relazioni tra i pattern AB e CD, considerando sia le fluttuazioni del prezzo che l’arco temporale di studio.



L’analisi tecnica è uno strumento fondamentale per fare trading online, ma non è una scienza esatta. L’unica soluzione per investire sui mercati finanziari è imparare a utilizzarla a proprio vantaggio, operando con una strategia precisa, muovendosi seguendo una tattica elaborata a partire dall’analisi dei grafici. Per questo motivo è consigliabile rivolgersi sempre alle migliori piattaforme di trading online, broker che offrono supporto tecnico, materiale formativo e corsi professionali adeguati al proprio livello.