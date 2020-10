Comiti e Talamone: "Ancora nessuna intesa, ma atteggiamento positivo de Le Terrazze"

La Spezia - “Registriamo positivamente la volontà, espressa dalla dottoressa Angela Berto, direttrice de Le Terrazze, durante il nostro incontro del 6 ottobre scorso, di collaborare ove possibile con tutte le sigle sindacali in caso di nuove aperture e subentri nel centro commerciale, per delineare una procedura condivisa che metta in contatto i nuovi gestori di negozi o catene con i lavoratori precedentemente impiegati nei punti vendita de Le Terrazze.”

Così Luca Comiti, Filcams Cgil e Mirko Talamone, Fisascat Cisl, intervengono nel dibattito avviato nelle ultime settimane (leggi qui) sulle contromisure che potrebbero essere adottate per mitigare gli effetti della crisi che sta investendo tutto il comparto del commercio, anche a causa della situazione di emergenza sanitaria nella quale si trova il pianeta.



“L'obiettivo di coniugare continuità occupazionale con qualità dell'offerta e del servizio è un sentire comune, che accomuna i sindacati e la Proprietà. E corrette relazioni sindacali vanno nella giusta direzione di salvaguardare diritti dei lavoratori e competitività dell'azienda. A questo punto, ci sembra logica conseguenza andare ad individuare le modalità in dettaglio e stilare un protocollo specifico, su modello di molti accordi che si sono siglati negli ultimi mesi tra sindacati e player di primo piano della grande distribuzione nazionale ed internazionale. Accordi che salvaguardino la continuità occupazionale, eque condizioni salariali e di lavoro, la sicurezza sanitaria e sul lavoro. Siamo certi che troveremo in Sonae Sierra Italy e nella dottoressa Berto interlocutori attenti e partecipi per giungere ad un fruttuoso accordo che metta insieme gli interessi dei lavoratori e dell'azienda.”