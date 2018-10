Comiti: "Uscire dalla logica dell’appalto al ribasso"

Al congresso Filcams Cgil, riconferma per il segretario uscente

La Spezia - Giornata di conferme al congresso delle categorie della Cgil. Luca Comiti è stato riconfermato segretario della Filcams e Flai Cgil spezzine. Lo ha decretato il congresso della categoria commercio, turismo e servizi e agricoltura riunito oggi alla ex Vaccari. Nella sua articolata relazione, che ha toccato tutti i temi sensibili del dibattito politico sindacale nazionale e locale, Comiti ha ribadito “l’urgenza di chiudere i contratti nazionali di importanti settori come quello della grande distribuzione delle aziende afferenti a Confcommercio, quello dei multiservizi, della vigilanza privata, per evitare dumping contrattuali e garantire medesime condizioni a tutti i lavoratori.”



Un tema fondamentale quello degli appalti: “Bisogna uscire dalla logica dell’appalto al ribasso, che si ripercuote nella qualità del servizio e che genere uno sfruttamento intensivo nei lavoratori; a livello territoriale sono necessari protocolli di intesa con le cooperative ed enti; bisogna prevedere da subito la clausola sociale per cambi di appalti ed insistere sulle condizioni di lavoro e di sicurezza.”



Un altra battaglia storica della Filcams è quella sulle chiusure festive: “Le festività rosse devono essere giornate di chiusura, il nostro slogan storico è “la festa non si vende”. Per le domeniche chiediamo una regolamentazione basata su di un limite massimo di domeniche lavorabili, da concordare con la contrattazione sul territorio tra i vari attori.”

Un settore strategico, per Comiti, è quello del turismo: “un settore centrale per il paese e per il territorio. Ma deve generare una occupazione di qualità, ed è necessaria una governance pubblica che crei le condizione per la destagionalizzazione, favorisca investimenti in eventi ed infrastrutture, la valorizzazione della agricoltura sostenibile e dei prodotti locali, operi per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e la manutenzione del territorio.”



Il congresso Filcams-Flai è stato chiuso da Michele Carpineti, Segretario nazionale Filcasms e Emanuele Giovannetti, Segretario nazionale Flai