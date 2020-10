Comiti: “Tutelare lavoratori ausiliari dell'ospedale”

La Spezia - “Non è pensabile che 80 lavoratrici e lavoratori dell'ausiliariato in Ospedale non siano tutelati. La Asl 5 dica cosa intende fare". Così Luca Comiti, segretario provinciale Filcams Cgil, che continua: “Sono 80 lavoratori che stanno vivendo una fase di pesante incertezza e di stress, accentuata dal periodo di emergenza Covid, in cui le loro mansioni, trasporto pazienti, trasporto esami e referti, pulizie, sanificazione reparti Covid al San Bartolomeo di Sarzana, sono ancora più delicate. Pur avendo il contratto multi servizi non rientrano nella gara di appalto sulle pulizie aggiudicata lo scorso 29 settembre. La Asl faccia capire a stretto giro in quale filone intende collocare questi lavoratori che devono uscire dal limbo della precarietà". Conclude Comiti: “Naturalmente rimane anche l'urgenza assoluta di definire il percorso di stabilizzazione delle 158 OSS, vertenza che va avanti da ormai troppo tempo. Basta con questo regime di mancanza di sicurezza per il futuro per OSS, lavoratori delle pulizie e ausiliariato; i servizi che offrono questi lavoratori sono essenziali per il funzionamento della sanità pubblica, sono svolti tra rischi e difficoltà e sempre con grande spirito di abnegazione. Questi lavoratori hanno diritto a stabilità e condizioni di lavoro dignitose.”