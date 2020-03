Comiti: "Bene la distribuzione di mascherine del Comune di Sarzana"

La Spezia - "Salutiamo con favore la distribuzione di mascherine che il Comune di Sarzana ha annunciato. Come Cgil abbiamo contribuito a segnalare i luoghi di lavoro ed i numeri necessari, una collaborazione fruttuosa che deve continuare". Così Luca Comiti, segretario della Filcams Cgil: “Ringraziamo il Comune di Sarzana, il Sindaco Cristina Ponzanelli, per la sensibilità e la capacità organizzativa dimostrate. Le lavoratrici ed i lavoratori della grande distribuzione e del commercio alimentare svolgono un lavoro essenziale per la popolazione in questa fase difficile di emergenza, ed hanno diritto al massimo della protezione per loro e per i loro familiari. La distribuzione di mascherine va in questa direzione. Auspichiamo che anche altri comuni del territorio provinciale seguano l'esempio di quello di Sarzana".



