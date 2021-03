Comitato piccola industria di Confindustria Liguria: Renato Goretta presidente fino al 2024

La Spezia - Mercoledì 17 marzo l’assemblea per il rinnovo degli organi sociali del Comitato Piccola Industria di Confindustria Liguria, ha eletto Renato Goretta presidente per il mandato 2021- 2024. Renato Goretta di Gesta Srl, società di consulenza aziendale della Spezia, già Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria La Spezia, succede a Fausto Agostini di Tecnoprocess Automation, società genovese di automazione industriale.



"Sono onorato della fiducia che mi hanno voluto dare unanimemente i Colleghi liguri ed è proprio questa unanimità, raggiunta dopo un confronto a volte acceso, che carica di ulteriore responsabilità il mio mandato. Mi impegnerò al massimo per onorarlo insieme al Vicepresidente Andrea Razeto. Ringrazio in anticipo tutti i Colleghi e la struttura di Confindustria Liguria per il tempo che dedicheranno ai lavori del Comitato regionale in questo momento così “particolare” e sono sicuro che, in un recuperato clima di fiducia, con le competenze e capacità di tutti, riusciremo a trovare gli strumenti e la forza per superare le difficoltà e per cogliere le occasioni di rilancio che si presenteranno nei prossimi mesi.

Il coinvolgimento di tutti i Colleghi della Piccola Industria ligure sarà un arricchimento dei lavori del Comitato regionale e un esercizio di ascolto essenziale per portare le istanze di tutto nostro territorio al tavolo del Consiglio Centrale della Piccola Industria al quale continuerò a sedere insieme al Collega Christian Ostet.

Approfitto per ringraziare il Presidente Gerini, i Colleghi e la struttura della mia territoriale per tutto il supporto che mi hanno dato in questi anni e per la stima che mi hanno sempre manifestato il che ha determinato il risultato che ho conseguito".



"Desidero ringraziare Renato Goretta per l’eccellente lavoro svolto come Presidente del Comitato PI della Spezia e come Vice Presidente della nostra associazione – dichiara Mario Gerini, Presidente di Confindustria La Spezia – a lui e a tutto il Comitato regionale, auguro, con maggior forza in considerazione del difficile contesto economico attuale, un proficuo e buon lavoro che sono certo verrà realizzato, consapevole delle capacità del nuovo Presidente".