Come trovare le farmacie aperte oggi

La Spezia - In Italia buona parte dei farmaci sono venduti esclusivamente in un apposito negozio, la farmacia appunto. Nonostante negli ultimi anni la vendita di alcuni farmaci di automedicazione sia stata aperta anche alle sanitarie e addirittura ai supermercati, se si necessita di un farmaco vero e proprio, in vendita solo dietro presentazione di ricetta medica, allora si deve andare in farmacia. Purtroppo, mentre i supermercati sono aperti ormai ogni giorno della settimana, spesso con orario continuato, le farmacie solitamente seguono orari diversi. La continuità del servizio è però garantita 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, compresi i festivi. Questo grazie alle cosiddette farmacie di turno, dove un farmacista è disponibile anche nel cuore della notte. Serve però sapere quali siano tutte le farmacie aperte oggi.



Perché andare in farmacia

Come abbiamo detto, nel nostro Paese alcuni farmaci sono disponibili esclusivamente in farmacia. Stiamo parlando di tutti quei farmaci che possono essere venduti solo a chi possiede una specifica prescrizione, la cosiddetta ricetta medica. Si può trattare di veri e propri salvavita, quali i farmaci che abbassano la pressione sanguigna o quelli assunti da chi soffre di problemi cardiaci, o ancora l’insulina per i diabetici. Sono farmaci vendibili con prescrizione però anche gli antibiotici, così come alcuni dosaggi particolarmente alti dei più comuni antinfiammatori o antidolorifici. Inoltre sono disponibili in farmacia anche i piani terapeutici, un insieme di farmaci e di ausili resi disponibili per i malati cronici; si tratta di kit che il singolo cliente acquista periodicamente, alcuni dei quali godono di prezzi particolarmente convenienti, ma solo se acquistati tramite il servizio sanitario nazionale, quindi con la ricetta del medico.



Farmaci da automedicazione

Si deve comunque ricordare che anche i farmaci di automedicazione devono essere assunti solo per brevi periodi, considerando poi le indicazioni e la posologia disponibili sulla singola confezione. Nelle farmacie aperte oggi, ma anche in quelle presenti all’interno dei supermercati e di altri punti vendita, è sempre presente un farmacista. Si tratta di un esperto, che conosce a fondo il funzionamento dei singoli farmaci, la corretta posologia di alcuni prodotti, i modi di utilizzo. Il farmacista non è un semplice rivenditore, è infatti sempre disponibile per un consiglio, che riguardi un farmaco da automedicazione, ma anche un prodotto con ricetta medica.



Le ricette elettroniche

In Italia sono disponibili già da qualche anno, ma di certo sono molto più utilizzate a causa della pandemia da Sars-Cov 2. Si tratta delle ricette elettroniche, di fatto la modalità di compilazione delle prescrizioni mediche attiva oggi. In pratica, mentre un tempo il medico di famiglia compilava la ricetta su un blocco di fogli intestato, con i dati dell’assistito, oggi tutto questo avviene telematicamente. Volendo il medico può ancora stampare un promemoria per il paziente, in tutto e per tutto simile a una ricetta su carta bianca. In realtà questo promemoria è del tutto superfluo, in quanto il servizio sanitario nazionale invia la ricetta compilata dal medico direttamente alle farmacie, tramite la rete internet. In sostanza, una volta che il medico ha compilato la ricetta, la stessa è disponibile presso una qualsiasi farmacia; l’assistito deve avere a disposizione la propria tessera sanitaria e il codice della singola ricetta. Un semplice codice numerico.



Le farmacie di turno

In tutta Italia sono presenti alcune farmacie attive 24 ore al giorno. In ogni caso tutte le farmacie aperte oggi, effettuando una turnazione, danno una periodica disponibilità all’apertura nei giorni festivi e nelle ore serali e notturne: dopo le 20:00 e fino alle 8:00 del mattino. In genere, la farmacia è all’apparenza chiusa, nel senso che non si può accedere all’interno. Vi è però un campanello, che rende disponibile il personale all’interno, in modo da poter acquistare un farmaco in ogni momento del giorno e della notte.