La Spezia - La scelta di un auto usata è sempre un motivo di grande preoccupazione. In questo articolo vediamo come scegliere un auto usata senza commettere errori.



Chi decide di acquistare auto usate sa bene che riuscirà a risparmiare qualche migliaia di euro ma è, al contempo, consapevole di dover prestare la massima attenzione al momento della scelta. I maggiori pericoli si manifestano, o si potrebbero manifestare, quando la compravendita avviene tra privati; soprattutto se si considera che non vi sono numerose tutele legali.



Vediamo quindi in che modo è possibile scegliere un automobile usata senza essere vittima di truffa.



Acquistare da privati o rivolgersi alle concessionarie?

Una delle domande principali che vengono poste quando si deve acquistare un’automobile usata è se è consigliabile affidarsi ad un privato oppure acquistare tramite una concessionaria. Vediamo i pro e i contro.



- Rivolgersi a privati

Quando si concorda il prezzo di un automobile usata e si procede con l’acquisto è molto difficile tornare indietro perché è molto complesso poter dimostrare che il venditore abbia omesso alcune informazioni rilevanti inerenti al malfunzionamento. Per evitare problemi di compravendita tra privati è possibile rivolgersi alle concessionarie, che si, vendono auto usate, ma offrono anche garanzie aggiuntive.



- Rivolgersi alle concessionarie

Le concessionarie hanno costi più elevati? E’ importante precisare che non è detto che il costo di acquisto di un automobile in una concessionaria sia più elevato, anzi, molto spesso, si riescono a concludere affari davvero ottimi. Le concessionarie, però, non sono tutte uguali e ognuna di esse offre determinate garanzie e soluzioni.



Non sei pratico di auto?

Chi non è pratico di auto può farsi aiutare, al momento della scelta, dal proprio meccanico di fiducia. Il meccanico controllerà il motore, l’olio, il carburante e gli interni e ti informerà se quell’automobile è un affare (considerando il prezzo di vendita). C’è anche chi invita a fare una prova di guida però stando seduti sul lato passeggero, in modo tale, da individuare alcuni rumori sospetti.



E’ possibile fare domande al venditore dell’automobile?

I compratori hanno il diritto di porre tutte le domande necessarie ai venditori e possono richiedere le documentazioni sull’automobile prima di procedere con l’acquisto. Si consiglia, inoltre, di fare una visura della targa e accertarsi che il contachilometri non sia stato manomesso. I chilometraggio viene ritoccato, dai “fubetti”, attraverso software specifici. Infine, si consiglia anche di consultare il libretto di manutenzione del veicolo per verificare che siano stati fatti i tagliandi e comprendere lo stato della vettura.



Conclusioni

Quando si deve acquistare un auto di fretta e si cerca una soluzione economica, si consiglia di rivolgersi ad un privato perché la contrattazione avviene anche in tempi rapidi. Se, invece, al contrario, si cerca una vettura economica ma di qualità e che abbia tutte le certificazioni, documentazioni e garanzie a norma di legge , è consiglia affidarsi ad una concessionaria.