Come ingannare un siluro, Leonardo e Lacroix al lavoro

La Spezia - Leonardo e la francese Lacroix hanno firmato un accordo strategico per sviluppare nuove tecnologie nel settore delle contromisure navali. Primo risultato di tale collaborazione è il SYLENA Mk2/MJTE, soluzione che nasce dall’integrazione del sistema di lancio SYLENA MK2 di Lacroix e della contromisura anti-siluro MJTE di Leonardo. Il Mobile Jammer Target Emulator è capace di riprodurre la dinamica e l’acustica della piattaforma lanciante e, al contempo, di creare un rumore a banda larga, con l’obiettivo di generare falsi bersagli e consentire così alla piattaforma di effettuare manovre evasive efficaci. Può essere lanciato a distanza ridotta.

E' parte della nuova suite anti-siluro di Leonardo, che include il sonar trainato Black Snake, il software di reazione per il calcolo dei tempi di rilascio delle contromisure e della rotta di sgombro e il nuovo sotto sistema di lancio OTO Decoy Launching System 20 (ODLS20). La cooperazione con LACROIX amplia ulteriormente le funzionalità e l’efficienza della contromisura MJTE che, avvalendosi di un sistema di lancio compatto e leggero come il SYLENA MK2, potrà essere adoperato anche da piattaforme di piccole e medie dimensioni.

“L’accordo conferma la capacità di Leonardo di saper interpretare, rispondere e spesso anticipare le esigenze del mercato. La sinergia con LACROIX amplierà le opportunità di business, permettendo l’impiego delle sofisticate contromisure anti-sommergibile di Leonardo anche in presenza di stringenti vincoli installativi che richiedono sistemi di lancio compatti e leggeri dotati al contempo di capacità Anti-Air Warfare”, ha detto Andrea Padella, responsabile business unit Sistemi di Difesa, Divisione Electronics di Leonardo.