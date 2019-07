Come gestire spese e pagamenti per le organizzazioni no profit

La Spezia - Cosa sono le associazioni no profit

Con il termine associazione no-profit si intendono quelle organizzazioni che non hanno come fine il raggiungimento di un profitto, ma che fanno della propria ragion d’essere la dedizione ad una determinata causa comune. Le organizzazioni senza scopo di lucro sono spesso utilizzate per fondazioni, cooperative, patrocinio, beneficenza, gruppi ambientalisti e religiosi.

Le no profit non hanno membri che ricevono delle entrate, intese come stipendio, ad eccezione delle eventuali spese di gestione che sono utilizzate per promuovere i suoi obiettivi invece di essere distribuite tra i membri o i dipendenti dell'organizzazione. Affinché una no profit possa qualificarsi come organizzazione riconosciuta dal governo, deve soddisfare le condizioni stabilite dalle agenzie governative. Qualsiasi profitto che un'organizzazione senza scopo di lucro fa non può essere restituito agli investitori sotto forma di profitti o dividendi. Invece, il denaro viene utilizzato per far crescere l'organizzazione e sostenere ulteriormente la sua missione.



Come si gestisce un’organizzazione no profit

Nella maggior parte dei paesi, le organizzazioni non profit hanno una varietà di norme e regolamenti che devono seguire per mantenere il loro status di associazioni senza scopo di lucro. Queste norme e regolamenti spesso riguardano le tasse, se del caso, che devono pagare, così come il modo in cui devono dichiarare i loro guadagni e quello che fanno con loro. Il finanziamento può essere un problema per le organizzazioni non profit, che spesso si affidano a fonti esterne, come le donazioni. Una contabilità scrupolosa, la trasparenza e la responsabilità sono essenziali per la continuazione delle operazioni, in quanto fondi mal gestiti o mal utilizzati potrebbero comportare la perdita di finanziamenti sia da fonti pubbliche che private. Ecco dei semplici trucchi per gestire al meglio un’organizzazione no profit:



Delineare i ruoli e responsabilità

Stilare un documento conciso che delinei chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore esecutivo. Ciò fornirà limiti definiti in modo che tutti comprendano le rispettive funzioni.



Documentare piani strategici, organizzativi e di lavoro.

Affinché un consiglio di amministrazione possa monitorare i progressi compiuti, ha bisogno di una documentazione che definisca verso quale direzione si sta dirigendo l'organizzazione. La pianificazione strategica prevede lo sviluppo da parte del consiglio di amministrazione, in collaborazione con gli altri soci.



Chiedete a un consulente.

Quando ci sono questioni critiche e complesse davanti al consiglio di amministrazione, assumere un consulente esterno per facilitare discussioni produttive potrebbe aiutarvi a velocizzare i processi decisionali ed evitare inutili scontri all’interno dell’organizzazione stessa.



Trovare soluzioni ottimali per gestire i finanziamenti.

Soprattutto quando si ha poca esperienza, non è facile fare entrare dei guadagni all'interno dell'organizzazione e soprattutto saperli gestire in maniera ottimale. I soldi delle no profit devono essere investiti per le attività future e per ripagare i soci delle spese effettuate per il bene dell'associazione. Per questo motivo bisogna adottare delle soluzioni che aiutino a gestire i finanziamenti.



Considerare la possibilità di iniziare in piccolo.

E' importante iniziare a piccoli passi, soprattutto quando non si hanno esperienze precedenti di gestione. Sarebbe meglio iniziare con la selezione di un basso numero di membri, in modo da saperli gestire con facilità. In questo modo, il sistema può crescere ed essere perfezionato attraverso l'esperienza.