Come creare un sito web aziendale

La Spezia - Avere una solida presenza online è fondamentale per un’azienda e il sito web rappresenta un elemento principale quando si vuole avviare un business online.



Nell’era della digital sempre più persone cercano online prodotti, servizi ed informazioni di cui hanno bisogno per risolvere un problema e attraverso una semplice frase digitata su un motore di ricerca è possibile scoprire un mondo di idee, soluzioni e conoscenze.



L’obiettivo principale di ogni azienda online è quello di diventare la prima soluzione per il suo pubblico di riferimento, sorpassando tutti i competitors presenti sul web e per farlo è necessario seguire diverse strategie del digital marketing. Il sito web è una vetrina per l’azienda, utile per presentare l’attività e per mostrare i diversi prodotti o servizi offerti al pubblico.



Caratteristiche fondamentali di un sito web aziendale

Un sito web è caratterizzato da tanti e diversi elementi, ognuno con una sua funzione, deve essere costruito in base a degli obiettivi aziendali da raggiungere. Ogni azienda può avere un sito web prettamente informativo o negozio online.



In molte occasioni è necessario affidarsi a degli esperti del settore, delle agenzie di marketing Italiaonline, in grado di elaborare un piano di marketing online personalizzato da zero.



Sono 6 le caratteristiche fondamentali per la realizzazione di un sito web aziendale efficiente:

1 - Posizionamento del brand: un sito web aziendale deve saper comunicare al pubblico di cosa si occupa e a chi si riferisce, attraverso contenuti testuali e contenuti visual. È molto importante che il visitatore non sia distratto da elementi superficiali o da eventuali ritardi di caricamento.



2 - Equilibrio degli elementi: ogni elemento all’interno del sito deve essere inserito con uno scopo e la scelta dei colori non deve essere casuale ma attuata con una logica. Solitamente è consigliabile scegliere un solo colore dominante e un secondo colore da inserire per le scritte.



3 - Interfaccia: l’interfaccia di un sito web aziendale deve essere semplice ed intuitiva, in modo da agevolare gli spostamenti del visitatore da una categoria all’altra del menu. Un visitatore deve poter visualizzare le pagine in modo comodo e veloce.



4 - Velocità del sito web: la velocità di caricamento delle pagine di un sito web è molto importante, se non fondamentale per un visitatore. Molti studi di marketing hanno provato che un utente non aspetta più di 6 secondi per il caricamento delle pagine, un solo secondo in più significa perdere un potenziale cliente che preferisce visitare il sito web di un competitors. Gli utenti su internet cercano la soluzione migliore al minor tempo possibile e acquistano i prodotti e i servizi di chi riesce a soddisfarli.



5 - Accessibile da mobile: al giorno d’oggi il 90% degli utenti effettuano ricerche ed acquisti da smartphone e tutti i siti web devono essere accessibili anche da tablet e smartphone per acquisire maggior traffico e per essere favoriti dagli algoritmi di Google.



6 - Contenuti di qualità: l’aggiornamento di un sito con dei contenuti pertinenti e di alta qualità è molto importante per un’azienda. I contenuti rappresentano il cuore di ogni sito web e sono gli elementi che lo mantengono in vita. I contenuti di alta qualità rappresentano anche un requisito estremamente importante per poter essere indicizzati dai motori di ricerca, in particolare da Google.