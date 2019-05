Come calcolare e comparare online il mutuo Bnl, Credem o Che Banca

La Spezia - Uno dei vantaggi più interessanti nell’utilizzo di internet è quello di avere tutto a portata di click. Questo vantaggio si è esteso anche al concetto dei mutui, dei quali grazie al web possiamo calcolarne rata e lunghezza, riuscendo addirittura a comparare online le diverse offerte.



Come comparare i mutui

Sul web si possono trovare moltissimi siti specializzati o siti di banche che offrono servizi di comparazione e di calcolo dei diversi mutui, pensiamo al mutuo Bnl così come può essere Credem o Chebanca, dove dopo l’inserimento di dati personali e dati relativi al futuro utilizzo del mutuo/prestito andranno a generare opzioni che meglio si addicono alle esigenze personali.



La simulazione dei mutui online e il relativo calcolo danno la possibilità di semplificare le procedure e agevolare i tempi di valutazione. Si tratta quindi un passaggio che può essere fondamentale poiché proprio grazie agli strumenti della rete l’utente è in grado di ottenere diversi preventivi in breve tempo e accedere a informazioni relative ai vari tassi applicati.



Ovviamente il consiglio è quello di rivolgersi sempre a siti di banche ben note, come i mutui Bnl, per essere sempre al sicuro da eventuali raggiri.



I mutui Bnl

I clienti BNL possono richiedere un mutuo per l'acquisto della prima casa o di altri immobili, un mutuo per ristrutturazione prima casa oppure per ottenere liquidità. La gamma di opzioni per il mutuo Bnl è molto ampia e comprende finanziamenti a tasso fisso, variabile o misto, con durate e importi delle rate fissi o che mutano nel tempo.



Una delle soluzioni più amate conduce al Mutuo Bnl Spensierato. Si tratta di un mutuo a tasso e durata fissi ideale per chi preferisce la stabilità di un contratto che non cambia nel tempo. Il mutuo BNL Variabile è invece il finanziamento a tasso variabile legato all'andamento del mercato. Una soluzione intermedia tra queste opzioni di base è rappresentata dal mutuo BNL Quasi Fisso. In questo caso viene applicato un tasso di interesse fisso alla quota capitale della rata e un tasso di interesse variabile alla quota interessi. Il tasso variabile segue le variazioni del tasso di riferimento ma non può mai superare il tasso fisso adottato nel contratto di mutuo.



Mutui Credem

Credem ha un’offerta molto ampia. Con Credem è possibile richiedere un mutuo per diverse finalità come l’acquisto della prima o della seconda casa, per intraprendere dei lavori di ristrutturazione o di costruzione e perfino per acquistare un impianto fotovoltaico.



In qualunque caso potrai potremo avere la possibilità di scegliere il tasso d’interesse, valutando tra le diverse opzioni proposte da Credem, quella che meglio si adatta alle nostre esigenze.



Mutui Che Banca

Il mutuo a tasso fisso di CheBanca! si caratterizza per il tasso di interesse proposto, stabilito all’apertura del finanziamento e destinato a rimanere costante per tutta la durata del finanziamento.



Il vantaggio è dato dal fatto che il cliente ha sempre a disposizione informazioni sulla durata del mutuo e sulcosto finale, mentre lo svantaggio è il non poter sfruttare le oscillazioni del mercato, che possono far diminuire il costo dei tassi.