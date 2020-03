Cognac pregiati, ecco quali sono i più apprezzati dagli intenditori

La Spezia - Il cognac è uno dei distillati di vino bianco tra i più famosi e apprezzati al mondo e deve il suo nome alla celebre città francese dove è stato inventato. Si tratta di un prodotto dalle origini molto antiche, risalenti al diciassettesimo secolo, stando alle testimonianze storiche in nostro possesso.



L’apprezzamento per questa bevanda ha dunque attraversato i secoli e ancora oggi il suo consumo continua a crescere grazie agli acquisti degli intenditori, che puntano sulle varietà più pregiate per arricchire le loro piccole cantine personali.



Sempre guardando ai dati delle vendite, è possibile constatare come negli ultimi anni siano aumentate quelle all’interno del panorama e-commerce, grazie alla grande disponibilità di prodotti messi a disposizione dagli store digitali.



In Italia, per esempio, è possibile trovare i cognac migliori su saporideisassi, uno dei portali online di riferimento per quello che riguarda la vendita di prodotti enogastronomici online.



Come individuare un cognac di qualità

Il cognac viene tradizionalmente fatto invecchiare dai produttori all’interno di botti di rovere che ne vanno a determinare il sapore e l’aroma: nel metodo di produzione, quindi, questo distillato vanta una certa similitudine con il brandy.



Generalmente, a certificare la qualità del prodotto concorrono il tradizionale colore chiaro e, soprattutto, la certificazione che ne attesti la Denominazione di origine controllata.



Per quello che riguarda la classificazione delle sue varietà, generalmente si distinguono quattro diverse tipologie di cognac pregiato:



- I cognac blended, prodotti da distillerie tra loro differenti e con un invecchiamento di poche annate;

- I single distillery, realizzati da un’unica distilleria la quale dispone di vigneti tra loro differenti;

- I single district, che provengono da un distretto unico e garantiscono un’ottima qualità del prodotto;

- I single estate, considerati una vera e propria eccellenza visto il loro peculiare tipo di invecchiamento.



Si tratta di tipologie che all’assaggio differiscono per la sensazione che lasciano sul palato e per le diverse tonalità olfattive che producono. Può variare anche il finale alla degustazione, un aspetto sempre molto amato dagli esperti di questo prodotto.



I cognac pregiati più acquistati online

Tra i tipi di cognac più amati dagli intenditori troviamo prodotti eccellenti e ottenuti nel rispetto delle normative dell’origine protetta. All’interno dello store di Sapori dei Sassi, per esempio, vengono particolarmente acquistate le seguenti varietà:



- Cognac Xo Perfection Lot N°53, ottenuto dalle migliori riserve con invecchiamento di più di dieci anni. Questo cognac presenta un amatissimo sapore al gusto di prugna, fico e cioccolato e una nota apprezzabile a livello olfattivo;

- Cognac Vesper Xo – Delamain, è caratterizzato da una pregevolezza dovuta al suo lungo invecchiamento, in media di 35 anni. Il blend è composto dall’unione di vari distillati, invecchiati all’interno di botti di rovere. Si tratta di un prodotto dai sapori contrastanti, visto che si passa dalla forza del tabacco alla dolcezza del caramello. Questo cognac vanta un finale lunghissimo, particolarmente apprezzato dagli amanti dei ritorni fruttati;

- Cognac extra Delamain, ottenuto con una miscela di vari cognac di produzione Grande Champagne. Si tratta di un prodotto molto apprezzato per la tipica morbidezza e risulta cremoso al gusto. Il suo finale è particolarmente persistente;

- Cognac Très Vénérable Delamain, che è il più pregiato della gamma Delamain. Viene ottenuto con una miscela dalla media di invecchiamento di circa 50 anni e poi affinato per i successivi due anni in botti di legno Limousin, una procedura conosciuta col nome di matrimonio. La sua degustazione sprigiona un sapore vellutato e fruttato, con un finale lungo e molto profondo.



Ovviamente, questi sono solo alcuni dei cognac pregiati più apprezzati dagli intenditori: il mercato, infatti, mette a disposizione tante altre opportunità con cui svariare nell’esperienza sensoriale e nella degustazione. L’importante rimane rivolgersi sempre a store affidabili per effettuare i propri acquisti in totale tranquillità.