Cna, passaggio di testimone al vertice del patronato Epasa Itaco

La Spezia - Sonia Schinetti, la responsabile per Cna La Spezia del Patronato Epasa Itaco, ha raggiunto l’ambito traguardo della pensione e cede il testimone di direttore del servizio a Sonia Boracchia.

“Lascio un lavoro impegnativo in tutti i sensi – ha commentato la neo pensionata Sonia Schinetti - che per me è stato anche tanto gratificante. Sono stata privilegiata: ho lavorato per quarantadue anni in un’organizzazione che è stata la mia seconda casa. Ho svolto un lavoro che mi ha arricchita sul piano personale e professionale. Il contatto con le problematiche della vita mi ha fatto apprezzare le piccole cose e mi ha fatto sentire utile nel poter dare un aiuto concreto alle persone. Sono entrata appena diciottenne e ora ne esco nonna. Ringrazio tutti i miei colleghi per aver condiviso con me questo lungo e meraviglioso percorso”.



Le sedi del Patronato Epasa Itaco restano a disposizione alla Spezia nella sede Cna di via Padre Giuliani 6, con Sonia Boracchia tel. 0187.598077/mail: laspezia@epasa-itaco.it Sarzana Viale della Pace 11 con Carola Baruzzo 0187.626654/ mail: sarzana@epasa-itaco.it.