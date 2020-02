Cna, in avvio tutti i corsi principali

La Spezia - Con il nuovo anno sono già partiti i nuovi corsi di Cna Ecipa La Spezia per artigiani e le imprese. A gestire il calendario e la programmazione di Ecipa, ente per la formazione professionale delle imprese artigiane e delle Pmi, è la referente Raffaella Bicci. Corso di abilitazione meccatronica: necessario per mantenere l'attività esistente o aprirne una nuova, dato che il Ministero sviluppo Economico ha chiarito come con la possibilità di proroga di cinque anni, ovvero al 31.12.2022, per le imprese già operanti nel settore dell'autoriparazione o dell'elettronica di mettersi in regola col titolo di meccatronica, sia venuta meno la possibilità di farlo esibendo fatture dei lavori fatti negli ultimi cinque anni. A partire dal 1° gennaio 2018 viene meno anche la possibilità aprire l'attività con la sola qualifica di meccanica oppure di elettronica. Unico modo per aprire quindi o sistemare la posizione esistente è che il responsabile tecnico frequenti il corso di aggiornamento. Il corso inizierà il 24 Febbraio e avrà appunto la durata di 40 ore, al termine verrà rilasciato attestato dalla Regione.



Corso tatuaggio piercing e trucco semipermanente: sono ancora disponibili alcuni posti per il nuovo corso per l'acquisizione dei requisiti igienico sanitari per tatuaggio, piercing e trucco permanente, indispensabile per chi vuole svolgere questa attività in Regione Liguria. Il corso inizierà il prossimo 17 Febbraio alle ore 14.30 nella sede della Spezia in Via P. Giuliani 6. Si ricorda che il corso è obbligatorio anche per le estetiste che svolgono attività di dermopigmentazione e microblading.



Corso di aggiornamento Fer alla Cna: dal 17 gennaio 2020 il “decreto sanzioni” è entrato in vigore. Cna La Spezia ha in calendario a febbraio e marzo corsi di aggiornamento Fer, per le imprese di impianti elettrici o impianti di riscaldamento e condizionamento, già abilitate ai sensi del dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, operano o intendono operare su impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer). Devono frequentare il corso le imprese che al 3 agosto 2013 erano già operanti ed in possesso delle necessarie abilitazioni a norma del DM 37 e i responsabili tecnici, se non hanno ancora provveduto, entro tre anni dalla loro nomina. In calendario: Corso di Formazione Lavoratori a Basso, Medio ed Alto Rischio da venerdì 31 Gennaio; Corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori da giovedì 13 Febbraio; Corso di primo soccorso da mercoledì 12 Febbraio; Aggiornamento Primo soccorso alla Spezia il 5 Febbraio e a Sarzana l’11 Marzo.



Corsi in via di calendarizzazione: EX REC – SAB; HACCP e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale; Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a Basso Medio ed Alto Rischio e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale; Antincendio a Basso Rischio e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale; Aggiornamenti obbligatori quinquennali attrezzature di lavoro (Carrelli elevatori, PLE, Gru, Macchine movimento terra); Corso di formazione per PES PAV e PEI nei lavori elettrici; Corso di aggiornamento obbligatorio quadriennale per addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi.



Per informazioni su altri corsi contattare la referente di Cna Ecipa La Spezia Raffaella Bicci al numero 0187 598076/75 o alla mail: ecipa@sp.cna.it.