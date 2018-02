Cna impresa donna consgna l'assegno annuale di beneficenza all'associazione La Libellula Onlus

La Spezia - La cifra di oltre 3.000 euro raccolti a seguito della cena sociale natalizia della CNA, è quest’anno stata dedicata a sostegno del lavoro svolto dall'associazione La Libellula Onlus. Una realtà nata da appena un anno che sostiene le persone e le famiglie che si trovano di fronte alla sofferenza fisica, psicologica ed esistenziale generata da una malattia divenuta irreversibile. La sede dell’associazione è al IV piano dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.



"E’ ormai una nostra consuetudine raccogliere un contributo da donare in beneficenza durante la nostra cena annuale – spiega Cristina Poletti CNA Impresa Donna La Spezia -. In questi anni la CNA ha dimostrato di saper rispondere all’appello della solidarietà scegliendo ogni anno un fronte diverso a cui destinare quanto raccolto. Siamo molto soddisfatte di essere arrivate al quinto anno di questa iniziativa e di vedere crescere le adesioni e di conseguenza anche l’importo di beneficenza. Quest’anno è stato inoltre un’occasione di arricchimento poter collaborare con La Libellula. Continueremo a sostenere le attività di questa associazione, pubblicizzare le iniziative che realizzano e fare conoscere questa realtà che opera a sostegno delle persone e delle loro famiglie in momenti tra i più difficili da affrontare”.



"Siamo molto contenti e grati di questa devoluzione. – commenta Marianna Rondini, medico oncologo e vice presidente dell’associazione La Libellula Onlus -. Questo assegno ci aiuterà nelle nostre attività e nel realizzare dei momenti formativi. In questo primo anno d’attività abbiamo attivato un percorso di formazione per operatori volontari a Sarzana e alla Spezia e dalla prossima settimana inizieranno nuovi corsi di formazione. Il nostro impegno prosegue e cresce per questo le raccolte di fondi a sostegno della nostra attività sono indispensabili”.