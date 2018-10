Cna illustra i mezzi delle imprese per gestire il processo della fatturazione elettronica

La Spezia - Cna La Spezia organizza diversi incontri sulla fatturazione elettronica nella sede di via Padre Giuliani n.6.



Durante gli incontri esperti Cna e dell’Agenzia delle Entrate illustreranno gli strumenti per emettere, trasmettere e conservare le fatture. L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica tra privati rappresenta, infatti, un cambiamento che necessita un’evoluzione culturale e un investimento formativo per i soggetti fino ad oggi abituati alla gestione cartacea della fatturazione. Dal 2019 i titolari di partita Iva dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche sia nei rapporti commerciali verso altri soggetti titolari di partita Iva sia nei confronti dei consumatori finali. Cna a livello nazionale fa parte da mesi di un gruppo di lavoro con l'Agenzia delle Entrate nato per cercare di capire i meccanismi al dettaglio, supportare le imprese e avere la possibilità di intervenire su eventuali problemi riscontrati in maniera tempestiva.



Per affrontare in modo consapevole questa rivoluzione nella gestione della contabilità aziendale Cna ha in programma la videoconferenza “Gli strumenti per gestire il processo di fatturazione elettronica” che si terrà nelle date del 17, 24 e 25 ottobre 2018 alle ore 17.30.



La prima data ha già raggiunto il numero massimo di prenotazione ma ci sono ancora posti per gli incontri del 24 e 25 ottobre. Si consiglia di prenotare visto che per lasciare spazio alle domande dei partecipanti i presenti agli incontri non supereranno il numero di 25 persone per volta.



La videoconferenza viene tenuta dai massimi esperti a livello nazionale della gestione della fattura elettronica: Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali e societarie Cna, Paolo Savini vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate, Valentina Formichella dipartimento politiche fiscali e societarie, Mario Carmelo Piancaldini, responsabile uffici applicativi fattura elettronica dell’Agenzia delle Entrate, Gerardo De Caro responsabile uffici Strategia Ict dell’Agenzia delle Entrate e Claudio Scaramelli, direttore generale Sixtema spa.



Al termine di ogni incontro verrà dato spazio alle domande dei partecipanti e il personale esperto dell’area fiscale della Cna sarà pronto a rispondere a qualsiasi quesito rilevato.