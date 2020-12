Cna attiva lo Spid in modo facile e senza rischi di errore.

La Spezia - Tutti i soci artigiani, le imprese e i cittadini potranno infatti usufruire del nuovo servizio gratuito, richiedendo l’attivazione della propria “identità digitale” direttamente ai nostri professionisti qualificati.



Che cos’è?



SPID è quello strumento che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti, grazie ad un'unica Identità Digitale.



Dopo l’avvio e la sperimentazione in relazione ai servizi INPS, a partire da febbraio 2021 lo SPID sarà obbligatorio per poter accedere a tutte le tipologie di servizio erogate dalle PA.



Già da novembre 2020, lo SPID è obbligatorio per usufruire dei servizi online del Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione, ISEE, DURC, Smart Working, Patrocini, ecc., e dal 1° dicembre 2020 diventerà obbligatorio anche per accedere a tutte le pratiche INAIL.







A cosa serve?



Attraverso SPID, ogni cittadino può prenotare e usufruire di moltissimi servizi e prestazioni: prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica, pratiche d'impresa… E il tutto comodamente da smartphone, pc o tablet.



Il sistema assicura la piena protezione dei dati personali, impedendo qualsiasi tipo di profilazione.



Gli uffici Cna sono a disposizione per l’attivazione dello Spid per informazioni 0187 598080 o mail: info@sp.cna.it.