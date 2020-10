Cna, Vatteroni: "Bene lo sconto sulla Tari, andrebbe esteso a tutte le attività"

La Spezia - “Accogliamo positivamente la decisione del Comune della Spezia di prevedere il 35% di sconto su Tasso Fisso e Variabile della TARI -. Commenta la referente sindacale di Cna La Spezia Valentina Figoli -. Una decisione che va incontro alle necessità e alle difficoltà dei nostri imprenditori che avevano chiesto a gran voce, tramite le associazioni, un aiuto in tal senso. Siamo soddisfatti che le nostre richieste siano state ascoltate, anche dal Comune Capoluogo”.



“Ci permettiamo di evidenziare che si dovrebbe prevedere automaticamente la riduzione Tari per tutte le attività -, aggiunge la coordinatrice provinciale Giuliana Vatteroni - in quanto moltissime imprese, alcune per mancanza di adeguata diffusione della comunicazione, altre per difficoltà digitali, non sono stati in grado di procedere alla richiesta di riduzione tari tramite Spezia Risorse”.