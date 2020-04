Cna: “Per artigiani e piccole imprese servono indennizzi a fondo perduto"

La Spezia - “Gli artigiani e il sistema delle piccole imprese sono allo stremo delle forze -. Spiega la Presidente Cna La Spezia Federica Maggiani -. Sono i più colpiti da una crisi economica senza precedenti che rischia di trasformarsi in una pericolosa depressione senza interventi incisivi e rapidi. Le misure finora adottate dal Governo con il Decreto Cura Italia e con il Decreto Liquidità non stanno producendo gli effetti annunciati a sostegno del tessuto economico. I primi 350 miliardi di euro stanziati dal Governo faticano a trasferirsi al sistema delle imprese anche per procedure macchinose che ritardano la trasmissione dei benefici. Pertanto - prosegue Maggiani -, sono necessari e urgenti interventi di ristoro e indennizzo a fondo perduto a favore delle imprese più piccole per far fronte ai mancati ricavi nel periodo di chiusura e sostenere i numerosi e onerosi costi fissi, a cominciare dagli affitti”.



“La nostra Confederazione apprezza l’orientamento espresso dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli di concentrarsi sulle imprese più piccole definendo misure di ristoro e indennizzo per artigiani e micro imprese seguendo l'esempio di Paesi come Francia e Germania. L'auspicio ora è che gli interventi prospettati dal Ministro Patuanelli si traducano rapidamente in misure concrete e efficaci - conclude la Presidente Cna La Spezia - per consentire di superare la fase più acuta dell'emergenza sanitaria ed economica”.