Cna, Matellini: "Sia permesso ai cittadini di raggiungere i propri artigiani di fiducia"

La Spezia - “Abbiamo chiesto a livello governativo di riconoscere formalmente ai cittadini la possibilità di compiere spostamenti tra comuni limitrofi o contigui per raggiungere le attività artigiane di servizi alla persona e di servizi alla comunità di propria fiducia utilizzando per le trasferte il prescritto modulo di autocertificazione anche nelle zone arancioni e rosse” spiega il direttore Cna La Spezia Angelo Matellini. Considerazioni avanzate ieri anche da Confartigianato la Spezia (qui) a seguito del chiarimento avanzato dalla Prefettura della Spezia

“La nostra Confederazione – prosegue Matellini - ritiene che, nella piena osservanza dei protocolli di sicurezza, i cittadini possano recarsi da artigiani di fiducia che non svolgono attività in grado di determinare assembramenti, com’è il caso di servizi alla persona e autoriparatori. In molte zone d’Italia si sta assistendo alla proliferazione di provvedimenti amministrativi mirati a mitigare i divieti di spostamento, che stanno creando situazioni di confusione e incomprensibili differenze tra un territorio e l’altro. Lo spirito della norma è di evitare spostamenti tra i diversi comuni, e ribadiamo la necessità di osservare il più possibile tale prescrizione per limitare i contagi, tuttavia, osserviamo che viene lasciato alle singole interpretazioni prefettizie la responsabilità di dare una risposta sui singoli casi. Anche le diverse associazioni di categoria hanno talvolta un’interpretazione discordante e alimentano la confusione dei cittadini e degli operatori. Si rende pertanto urgente – conclude il direttore Cna La Spezia - un intervento del governo per rendere omogenee le decisioni assunte dalle autorità amministrative sul territorio”.