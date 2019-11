Cna: "Le verifiche sui ponti pagate dall'autotrasporto, non dal pubblico"

La Spezia - "La sicurezza viene prima tutto ed è giusto verificare adeguatamente le condizioni prioritarie di praticabilità. Tuttavia, è evidente che rispetto alle infrastrutture non esiste un piano di gestione delle emergenze. A seguito del crollo del viadotto dell’A6 e della chiusura temporanea della A26 non sono state preventivamente verificate le condizioni della viabilità alternativa. Inoltre, lungo l'autostrada tra Ovada e Masone i mezzi pesanti hanno superano il filtro di blocco e si trovano poi incolonnati all’uscita obbligata”. Lo dichiara Angelo Matellini, direttore Cna La Spezia.



“Possono avvenire delle situazioni improvvise e imprevedibili – aggiunge -, ma chi gestisce e controlla delle infrastrutture deve aver predisposto preventivamente dei piani di emergenza in grado di stabilire cosa dover fare. Ciò che in queste ore è avvenuto dimostra la mancanza di una pianificazione in caso di emergenza. Ci troviamo di fronte nuovamente, dopo la tragica esperienza del crollo del Ponte Morandi, ad un grosso problema per una regione e una città come Genova che fanno del trasporto merci e persone un elemento essenziale della propria economia”.



“La Liguria è paralizzata - prosegue Matellini -. Un anno fa il Governo aveva stabilito di istituire a Genova la propria sede nazionale dell’agenzia per la sicurezza della rete stradale ad oggi non è stato fatto nulla. Bisogna, come è stato detto del Presidente Toti, definire un piano d'emergenza di infrastrutture per la Liguria. Al di là delle tragedie e delle emergenze per i movimenti franosi è evidente che abbiamo di fronte un sistema vecchio, fragile e gestito senza una visione complessiva”.



Intanto ieri alla Spezia si è svolto ieri in Provincia un incontro dedicato alle nuove modalità di transito dei trasporti eccezionali. Spiega il presidente Cna Fita La Spezia Stefano Crovara: "In un momento delicatissimo per la situazione della viabilità dell'intera Liguria si è fatto il punto sul sistema di verifica di ponti e viadotti a livello spezzino che dal 1° gennaio 2020 sarà a regime. L'Ente provinciale ha lavorato nel censire le infrastrutture territoriali. In merito alla possibilità di transito di trasporti eccezionali sono ancora poche le verifiche di stabilità tecnica realizzate dai Comuni a causa della mancanza di risorse adeguate. Le verifiche mancanti, indispensabili per consentire il passaggio di carichi eccezionali, sono state realizzate a carico degli autotrasportatori. I costi che dovrebbero essere a carico della Pubblica Amministrazione di controllo e verifica a causa della mancanza di risorse ricadono, dunque, direttamente sulla filiera dell’autotrasporto. Cna Fita chiede che sia lo Stato a farsi carico di costi di manutenzione e sicurezza invece di affrontare tali spese ogni volta che accade un disastro".