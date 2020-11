Cna Impresa Donna: “Soddisfazione per le misure annunciate a favore di lavoro e imprenditoria femminile”

La Spezia - Cna Impresa Donna Liguria esprime soddisfazione per le misure annunciate, nella ormai prossima Legge di Bilancio, a favore del lavoro e dell'imprenditoria femminile.



Un'attenzione che tiene fede agli impegni assunti da parte delle forze politiche in occasione dei ripetuti incontri e confronti avuti con la nostra organizzazione. Il lavoro e la crescita dell'imprenditoria femminile sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società, per questo investire in questa direzione significa liberare energie positive nell'interesse di tutto il Paese.



Nonostante le imprese in rosa siano cresciute negli ultimi cinque anni a un ritmo molto più intenso rispetto a quelle maschili, al momento il trend di crescita delle aziende guidate da donne risente fortemente e più delle altre degli effetti del coronavirus. Occorre lavorare per rimuovere gli ostacoli, fin troppo noti ed ancestrali, che ne impediscono crescita e sviluppo.



Cna Impresa Donna Liguria mostra apprezzamento per l'attenzione rivolta al lavoro femminile e in particolare all'imprenditoria nella Legge di Bilancio. Dopo una disattenzione durata anni verso l'imprenditoria femminile è giunto il momento di cambiare passo e prospettiva, delineando nuove architetture. Come Cna Impresa Donna vogliamo offrire una sponda qualificata e qualificante per le politiche che si vorranno e dovranno mettere in campo.