Cna Ecipa riparte con i nuovi corsi, tutti gli appuntamenti

La Spezia - Con il 2019 ripartono i corsi di formazione di Cna Ecipa La Spezia. In programma ci sono ben 15 appuntamenti anche di aggiornamento per i lavoratori e i titolari responsabili.

Nel mese di febbraio prenderanno inoltre avvio i seguenti corsi per i quali sono già aperte le iscrizioni: formazione sul Cronotachigrafo, accesso alla professione di autotrasporto fino a 3.5 tonnellate, aggiornamento ponteggi, HACCP e relativi aggiornamenti e addetti alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB).



Ecco i corsi disponibili



- Corso di Formazione Lavoratori a Basso, Medio ed Alto Rischio a partire da venerdì 18 gennaio alle ore 8.00 nella sede Cna la Spezia di via Padre Giuliani 6. Il corso, previsto dall’accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, è obbligatorio per tutti i lavoratori, ed è suddiviso in due moduli: il primo, di 4 ore, è comune a tutti i settori ed è relativo alla formazione generale, il secondo, di durata variabile, dalle 4 alle 12 ore, a seconda della macrocategoria di rischio dell’attività lavorativa, è invece relativo ad una formazione specifica.



- Corso per addetto al Primo Soccorso Aziendale a partire da martedì 22 gennaio alle ore 17.00 nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6. Il corso, previsto dal DM 388/2003, è obbligatorio per tutte le imprese con soci e/o dipendenti. Ha una durata di 12 o 16 ore a seconda del codice rischio dell'impresa in cui si opera. Ricordiamo che il basso rischio corrisponde a codice rischio INAIL inferiore o uguale a 4 e/o meno di 5 dipendenti, e il rischio alto ad un codice INAIL superiore con più di 5 dipendenti. Sono previsti aggiornamenti triennali.



- Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a Basso, Medio ed Alto Rischio a partire da giovedì 21 febbraio alle ore 18.00 nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6.



Il corso, previsto dal D.Lgs 81/2008, deve essere svolto dal datore di lavoro ed è obbligatorio per tutte le imprese con soci e/o dipendenti. Ha una durata variabile di 16, 32 oppure 48 ore a seconda del codice ateco dell’impresa. Sono previsti aggiornamenti quinquennali.



- Antincendio a Basso Rischio della durata di 4 ore da martedì 12 marzo alle ore 17.00 nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6.



- Preposto per la sicurezza sul lavoro a partire da martedì 5 marzo alle ore 8.30 nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6. Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche per i preposti. Si tratta di una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella per i lavoratori (quindi il preposto dovrà aver svolto la formazione per lavoratori generale e specifica) della durata complessiva di minimo 8 ore, comune a tutte le macro-categorie di rischio aziendale.



- Aggiornamento obbligatorio Antincendio a Basso Rischio da mercoledì 23 gennaio alle ore 17.00 alla Spezia in via Padre Giuliani 6 o mercoledì 30 gennaio alle ore 17.00 a Sarzana all’Hotel Sant’Andrea in via Variante Aurelia.



- Aggiornamento obbligatorio Triennale Primo Soccorso da martedì 19 febbraio alle ore 17.00 alla Spezia in via Padre Giuliani 6 o martedì 26 febbraio alle ore 17.00 a Sarzana all’Hotel Sant’Andrea in via Variante Aurelia.



- Aggiornamento obbligatorio Quinquennale Rspp a Basso, Medio ed Alto rischio a partire da mercoledì 30 gennaio alle ore 19.00 a Sarzana all’Hotel Al S. Andrea via Variante Aurelia.



- Aggiornamento obbligatorio Quinquennale Rspp a Basso, Medio ed Alto rischio a partire da giovedì 21 febbraio alle ore 17.00 nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6.



- Aggiornamento annuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della durata di 4 ore – Mercoledì 20 Marzo 2019 dalle 8.30 nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6.