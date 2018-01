Cna Ecipa presenta il calendario dei corsi

La Spezia - Avviato il calendario 2018 dei corsi di CNA Ecipa.

In programma ci sono tanti appuntamenti di aggiornamento per i lavoratori e i titolari responsabili. Si parte con gli aggiornamenti quinquennali HACCP di 4 ore totali obbligatorio alla scadenza dei cinque anni dall’entrate in vigore della normativa (2013). A Sarzana si terrà presso l’Hotel Sant'Andrea in via Variante Aurelia il 15 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 o Il 22 febbraio 2018 dalle 14.30 alle 18.30; alla Spezia si terrà nella sede di via P. Giuliani 6 il 21 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 o il 26 febbraio dalle 9.00 alle 13.00. Il corso sarà poi itinerante in diversi comuni della provincia: a Monterosso al Mare il 28 febbraio, a Levanto il 5 marzo, a Corniglia il 7 marzo, a Riomaggiore il 12 marzo con orario per questi comuni dalle 9.00 alle 13.00; mentre il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 si terrà a Lerici il 14 marzo e a Portovenere il 21 marzo. Il corso completo HACCP si svolgerà alla Spezia nella sede territoriale di Via Padre Giuliani il 20 e il 27 marzo dalle 14.30 alle 18.30 e il 3 aprile dalle 14.30 alle 16.30. Il corso RSPP- Aggiornamento quinquennale per Titolari Responsabili Sicurezza in base al D.Lgs. 81/08 della durata 6, 10 o 14 ore a seconda del rischio legato al codice attività (ATECO) partirà alla Spezia in via p. Giuliani 6 per il Rischio Basso due date 13 e 22 febbraio dalle 18 alle 21; per il Rischio Medio tre date 13, 20 e 27 febbraio dalle 18 alle 21; per il Rischio Alto quattro date 13, 20, 27 febbraio e 6 marzo dalle 18 alle 21.00. A Sarzana all’Hotel Al Sant'Andrea, via Variante Aurelia: Rischio Basso il 21 febbraio e 1 marzo dalle 18 alle 21; Rischio Medio il 21 e 28 febbraio e il 7 marzo dalle 18 alle 21; Rischio Alto il 21 e 28 febbraio e il 7 e 14 marzo 2018 dalle 18 alle 21. Aggiornamento Primo Soccorso triennale per chi lo ha svolto nel 2015: sede CNA della Spezia il 19 febbraio dalle 17.00 alle 21.00 a Sarzana all’Hotel Al sant'Andrea il 26 febbraio dalle 17.00 alle 21.00. Corso di Formazione Lavoratori in base all'accordo Stato Regioni del dicembre 2011, da svolgere entro 60 gg dall'assunzione, si terrà nella sede CNA La Spezia: per il Rischio Basso il 22 e 31 gennaio dalle 8.30 alle 12.30; per il Rischio Medio dal 22 gennaio al 12 febbraio (tre lezioni) dalle 8.30 alle 12.30; per il Rischio Alto dal 22 gennaio al 12 febbraio (4 lezioni) dalle 8.30 alle 12.30. Corso di Aggiornamento Lavoratori quinquennale, per chi lo ha svolto nel 2013: a Sarzana, Hotel Al Sant'Andrea, il 23 gennaio dalle 8.30 alle 14.30, alla Spezia nella sede CNA il 6 febbraio dalle 8.30 alle 14.30. Corso di Aggiornamento quadriennale Ponteggi, per chi lo ha fatto nel 2014 o prima, si terrà il 13 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 presso la ditta Se.Pr.In in località Lagoscuro nell’area industriale di Ceparana. Corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori si svolgerà il 23 e 28 febbraio dalle 13 alle 19 presso la ditta Se.Pr.In in località Lagoscuro nell’area industriale di Ceparana.



Sono in via di programmazione: corso autorizzativo tatuaggi e piercing (da marzo, al termine di quello attualmente in svolgimento), corso per tecnico meccatronico delle autoriparazioni ai sensi della legge 224/2012, corso per tecnico centri di revisione, corsi per RSPP e Primo Soccorso, PES/PEI/PAV per addetti a lavori in tensione, corso per addetti a lavori in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, corso addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili (ple) e corso di formazione sul cronotachigrafo.



Per informazioni e richieste su corsi e orari contattare:

CNA Ecipa La Spezia

tel. 0187 598075/76

mail: ecipa@sp.cna.it