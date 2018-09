Cna Ecipa, il calendario dei corsi in partenza in autunno

La Spezia - Con l'arrivo della stagione autunnale sono numerosi i corsi di formazione e aggiornamento in partenza nella sede di Via Padre Giuliani 6 della Cna della Spezia.



Ecco l’elenco:

01.10.2018 Aggiornamento quinquennale formazione lavoratori;

01.10.2018 Formazione lavoratori alto rischio;

01.10.2018 Formazione lavoratori basso rischio;

02.10.2018 HACCP;

02.10.2018 Aggiornamento HACCP;

10.10.2018 Aggiornamento Antincendio a basso rischio Sarzana c/o Hotel Al Sant’Andrea Via Variante Aurelia;

15.10.2018 Primo Soccorso a basso e alto rischio;

15.10.2018 Aggiornamento obbligatorio triennale Primo Soccorso;

16.10.2018 Corso tatuaggi, piercing e trucco permanente;

16.10.2018 Corso per addetti a lavorazioni in spazi confinati ed ambienti sospetti di inquinamento;

30.10.2018 Sicurezza Lavoratori: preposto e aggiornamento;

06.11.2018 RSPP alto rischio e antincendio basso rischio;

06.11.2018 RSPP basso rischio e antincendio basso rischio;

07.11.2018 Corso sulla fatturazione elettronica.



Per qualsiasi informazioni contattare gli uffici CNA Ecipa La Spezia di via Padre Giuliani 6.

mail: ecipa@sp.cna.it Tel: 0187598075/76