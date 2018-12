Cna Costruzioni e Harley&Dikkinson insieme per la riqualificazione degli edifici

La Spezia - Harley&Dikkinson, l'Associazione dei progettisti sistemici, delle imprese applicatrici di tecnologie e dei Gestori di soluzioni di efficienza energetica e Cna Costruzioni hanno sottoscritto un’importante partnership che unisce le competenze per concretizzare l’opportunità di riqualificazione energetica e sismica introdotta dai nuovi incentivi delle ultime Finanziarie (Eco bonus, Sisma bonus e cessione del credito d’imposta). L'appuntamento è per il 10 dicembre alle 16.30 nella sede di via Padre Giuliani 6 della Cna spezzina.



L’accordo permette alle Imprese Cna di offrire interventi di riqualificazione energetica e statica di qualità ed assistenza ai condomini per utilizzare appieno gli incentivi fiscali messi a disposizione dallo Stato, in particolare la cessione del credito. Una risposta concreta per famiglie ed imprese in un'ottica di sviluppo economico e sociale dell'intero Paese che ha già avuto risultati positivi in molte città.



L'impegno di CNA Costruzioni e di H&D, con il marchio Riqualifichiamo l’Italia, è di favorire interventi di qualità e finanziariamente accessibili per la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare, ormai datato.

Allo scopo di comprendere i contenuti dell'accordo, la portata e le opportunità che ne possono derivare è stato organizzato un incontro che si terrà lunedì 10 dicembre alle ore 16.30 nella sede della CNA La Spezia in via Padre Giuliani 6. All'incontro interverranno: Mario Turco, Responsabile nazionale CNA Costruzioni, Raffaella Dell'Acqua, Responsabile relazioni istituzionali di Harley&Dikkinson e Massimo Giacchetta, Presidente Casabita e Presidente CNA Liguria.