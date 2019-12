Cna: "Bene che il ministro De Micheli abbia sbloccato l'Aurelia"

La Spezia - Il Ministro Paola De Micheli ha confermato di aver sbloccato opere per 3,5 miliardi di euro, che non hanno più bisogno di ulteriori interventi da parte del Mit. Si tratta soprattutto di ponti, viadotti e grandi invasi. Tra le infrastrutture finanziate vi sono i lavori di costruzione della variante alla SS 1 Aurelia-bis; la viabilità di accesso all’hub portuale della Spezia; l’Interconnessione tra i caselli della A12 e il porto della Spezia; il completamento del 1° stralcio funzionale del 3° Lotto (dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di buon Viaggio). Per un totale di 57,236 milioni.



“È ora auspicabile che venga assegnata la nuova gara in modo da utilizzare immediatamente i 53 milioni del Ministero delle Infrastrutture destinati a realizzare una galleria e due viadotti previsti” commenta il direttore Cna la Spezia Angelo Matellini.