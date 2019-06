Cisl: "Risposte su Variante e ospedale o sarà mobilitazione"

La Spezia - Ha preso il via questa mattina al parco di Bottagna la festa 'Cisl insieme' 2019, l’appuntamento del sindacato di via Taviani con incontri, dibattiti, banchi gastronomici e ballo con orchestra. Presente il segretario generale regionale Luca Maestripieri, il segretario confederale nazionale Giulio Romani oltre segretario provinciale Antonio Carro e i segretari confederali Paola Costamagna e Mirko Talamone. «Il Paese non cresce,e è necessaria una nuova politica industriale – ha osservato Carro – Per questo è necessario creare crescita, sviluppo e lavoro con un occhio attento ai diritti e ai giovani. Alla Spezia le criticità sono il cantiere della Variante Aurelia e l’ospedale del Felettino. Servono risposte immediate altrimenti diventerà irrimandabile una mobilitazione. Dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze: porto, difesa e turismo». Così Maestripieri: «Sulla vertenza Enel è necessario coniugare sviluppo e ambiente tenendo presente la necessità di salvaguardia di posti di lavoro del settore diretto e dell’indotto». Romani ha evidenziato quanto potrebbe essere deleteria per il Paese un’uscita dall’Euro: «Determinerebbe gravi ricadute sul costo del lavoro a danno dei più deboli». Al termine la premiazione degli iscritti con più di 50 anni di attività sindacale: Mauro Leoni, Cecilia Giannini, Silvio Damian, Riccardo Neri e Sandrino Venturini. La festa prosegue domani, sabato, e domenica.