Cisal Federenergia: "A rischio i controlli sulla potabilità dell'acqua"

La Spezia - "La cessione di ramo d’azienda del Laboratorio Ex Acam Acque, perpetrata l’11 settembre 2018 è stato il primo atto di una vicenda discutibile, che ha portato una parte del sindacato alla firma di un accordo poco garantista per i lavoratori coinvolti nell’operazione.



Un altro dato inconfutabile è che la suddetta operazione ha sottratto di fatto al gestore del servizio idrico della provincia, Acam Acque, l’attività propria del Laboratorio e quindi il controllo delle attività inerenti la potabilità dell’acqua e la conformità degli scarichi degli impianti di depurazione, trasferendola di fatto sotto la competenza di Irenlab, società del gruppo Iren.



La nuova proposta di ristrutturazione del settore, che è stata recentemente presentata, comporta un ulteriore venir meno meno dello sviluppo della professionalità dei dipendenti del Laboratorio, potenzialmente demansionati e destinati in parte ad altre attività, in diverse società del gruppo.



Inoltre, tale ristrutturazione mette a rischio l’efficacia e la tempestività stessa dei controlli analitici, di fatto spostati su altri laboratori del gruppo, distanti non meno di 100 km da La Spezia e pregiudicando quindi la possibilità di operare eventuali interventi sulla potabilità e sul corretto funzionamento degli impianti di depurazione.



Esprimiamo quindi la nostra contrarietà all’azienda dal procedere in tal senso".



Il segretario regionale

Cisal Federenergia

Andrea Grando