Ciofs: dopo lo stage, offerte di lavoro al 90 per cento dei ragazzi

Tradizionale festa di fine anno, presente il vice sindaco Genziana Giacomelli.

La Spezia - Si è ormai concluso, con ottimi esiti, un nuovo anno formativo per il Ciofs-fp La Spezia, che ha visto protagonisti giovani allievi dei percorsi triennali di IeFP e del 4° Anno di Diploma di Tecnico della IeFP.

Momento significativo, di condivisione e gioia, la festa di fine anno, nella quale, alla presenza del Vice Sindaco dott.ssa Genziana Giacomelli, del Direttore Generale di ALFA Liguria dott. Fabio Liberati, e della Presidente Nazionale del CIOFS-FP Suor Manuela Robazza, gli allievi hanno potuto rappresentare, attraverso dialoghi, letture e canti, il cammino svolto insieme.

Non solo festeggiamenti, hanno caratterizzato questo periodo, ma anche l’importante verifica delle competenze raggiunte, attraverso gli esami di Qualifica IeFP, per gli allievi del 3° Anno, e di Diploma Tecnico IeFP per gli allievi del 4° Anno, superata con ottimi risultati, non solo per gli aspetti professionali, ma anche per gli assi culturali.



Il CIOFS-FP di La Spezia è una realtà complessa e variegata, nella quale aziende, famiglie, giovani, formatori, enti pubblici, e privati, ciascuno con la propria specificità, attraverso un dialogo continuo e aperto alle opportunità di formazione e di lavoro nel settore della ristorazione, offre ai ragazzi la possibilità di intraprendere, dopo la scuola media, i Percorsi Triennali per l’ottenimento della Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale, e poi il completamento del percorso con il 4° anno di Diploma di Tecnico della IeFP.



Accogliere, valorizzare la diversità, la necessità di creare ponti, educare alla legalità sono stati gli obiettivi che hanno sostenuto il percorso educativo e didattico, le esperienze di stage e di impresa simulata hanno preparato gli allievi negli aspetti professionali essenziali per inserirsi nel mondo del lavoro.

Facciamo i migliori auguri ai ragazzi qualificati e ai nuovi diplomati: il 90 per cento ha già ricevuto offerte di lavoro nelle aziende dove ha svolto lo stage.