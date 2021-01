Cinema Il Nuovo: "I soldi non c'entrano, in ballo il rapporto con il pubblico"

La Spezia - "Tutti d'accordo gli operatori dello spettacolo nell'affermare che cinema e teatri non possono restare chiusi. Far calare il sipario sull’intrattenimento cinematografico e teatrale avrà come risultato una crisi molto profonda non solo da un punto di vista economico, ma anche umano, sociale e psicologico". Lo dichiarano dal Film Club Pietro Germi - Cinema Il Nuovo. “Il governo potrà coprire le perdite delle strutture, ma i soldi non c'entrano - proseguono da Via Colombo -. C’entra il nostro rapporto con il pubblico, farlo sentire felice di condividere un momento collettivo e sicuro. Certo, è importante il riconoscimento economico, ma il riconoscimento della nostra funzione sociale lo è molto di più. Chi opera nel settore della cultura è consapevole dell'importanza che essa ricopre soprattutto in momenti difficili come quello che ci troviamo ad affrontare. E' un grave danno per i cittadini privarli della possibilità di sognare e di farsi trasportare lontano oltre i confini della propria quotidianità”.



Intanto il cinema spezzino porta avanti l'iniziativa del 'Biglietto sospeso', che offre la possibilità di donare un momento culturale e di svago anche a chi è in difficoltà. Donare un biglietto per permettere, a chi non ne ha la possibilità, di accedere gratuitamente ad una proiezione cinematografica. "I biglietti raccolti - spiegano dal film club - saranno affidati a noi che come associazione , individueremo i destinatari degli ingressi omaggio. L'iniziativa si rivolge agli spettatori del cinema, che potranno lasciare un Biglietto Sospeso, per far si che uno sconosciuto accedere gratuitamente ad una proiezione del cinema, proprio come si faceva con il caffè nella Napoli di un tempo". L'iniziativa del biglietto sospeso andrà avanti fino al 31 gennaio 2021. Contatti: ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921,