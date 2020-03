Chiusa la sede del porto, programmata la sanificazione dei locali

La Spezia - La Direzione dell’AdSP informa la gentile utenza che, fino alla durata delle restrizioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19, entrambe le sedi istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale site alla Spezia ed a Marina di Carrara resteranno chiuse al pubblico. Per eventuali necessità, il personale potrà essere regolarmente

raggiunto telefonicamente e via mail. Inoltre, si informa che per poter procedere alla sanificazione delle stesse sedi, l’ente sospenderà le attività lavorative nei giorni 20 e 27

marzo. Per questioni di emergenza continuano ad essere attivi i consueti contatti.