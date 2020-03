Chi può ancora lavorare? Il promemoria della Cna spezzina

La Spezia - Cna La Spezia è a disposizione di tutti gli associati per chiarimenti, informazioni e supporto per qualsiasi problematica o dubbio relativi ai vari settori professionali. Di seguito il promemoria dell'associazione in merito alle categorie che possono o meno operare.



L’Autotrasporto è uno dei settori che continua ad operare perchè di primaria necessità, dovendo garantire le filiere delle attività individuate dal Governo come primarie, tra cui l'alimentare e soprattutto la filiera del medicale e sanitario. Consigliamo comunque, specie che dovesse andare in Paese esteri, di verificare con Cna o nel sito del Ministero Infrastrutture la possibilità e le condizioni del transito.



L’autoriparazione e la sua filiera è tra le attività non sospese per la funzione volta a garantire della sicurezza dei veicoli e della circolazione stradale ma soprattutto, in questo momento, a supporto delle filiere primarie. Le attività devono operare sempre e solo con la massima attenzione, seguendo le prescrizioni igienico sanitarie previste.



Agroalimentare: aperti i negozi di generi alimentari ( ipermercati e negozi di alimentari di vicinato) che forniscono generi di prima necessità; sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away”) Per le attività come rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio Resta consentito il servizio a domicilio, sempre rispettando le norme igienico sanitarie previste.



L’Impiantistica rientra tra le attività primarie utili ad intervenire su urgenze, guasti, manutenzioni che mettano a rischio la sicurezza e degli impianti che consentono alle attività primarie di funzionare.Suggeriamo comunque di limitarsi agli interventi urgenti e necessari a tutelare la salute e la sicurezza degli utenti. Prorogati tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31. 01 e il 15.042020, conservano la loro validità fino al 15.06.2020 ovvero FGAS, FER, SOA. Cna ha inoltre richiesto sospensione CAITEL.



Edilizia: Cna Costruzioni e le altre parti sociali di settore hanno sottoscritto un accordo con l'obiettivo di tutelare la liquidità delle imprese ed il reddito dei lavoratori nel settore edile, che prevede a proroga dei versamenti previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili; l'anticipazione da parte delle Casse Edili agli operai del pagamento del trattamento economico accantonato per ferie; l’anticipazione dei tempi previsti per l’erogazione dell’anzianità professionale maturata a far data dal primo aprile 2020; la richiesta a SANEDIL, di provvedere urgentemente a porre in essere un intervento solidaristico a favore della lotta contro il contagio da Covid-19.



Proroghe validità di autorizzazioni alla circolazione: estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC; ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza; fogli di via; carte di circolazione e relative targhe EE; autorizzazioni alla circolazione di prova; certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento; autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG). Per i veicoli soggetti a revisione o a visita e prova entro il 31 luglio 2020, è autorizzata la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020. Per le attività indifferibili e non ricomprese nell'elenco chiamare Cna 0187.598080/mail info@sp.cna.it. Siamo sempre a tua disposizione.