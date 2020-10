Change & Strategy, leadership, people, prosegue la partnership fra Gesta e BluPeak Onlife

La Spezia - Dopo la positiva esperienza di partnership durante i cicli di webinar Gesta Pro-bono COVID e BluPeak Onlife, la società spezzina Gesta deciso di proseguire la collaborazione con BluPeak Consulting per rilanciare quella proposta con un nuovo itinerario d'approfondimento su alcuni dei temi toccati onlife. Nasce così "BluPeak Onlife Lab", un percorso integrato di livello executive per sviluppare competenze manageriali trasversali destinato a imprenditori, manager, project manager e chiunque voglia investire sulla propria crescita come leader, erogato totalmente online e organizzato da docenti, tutor, coach e key note speaker con comprovata esperienza nel settore e dalla caratura internazionale.



Il laboratorio è formato da tre moduli (Change & Strategy, Leadership, People) da 28 ore ciascuno, fruibili anche singolarmente, per costruire un percorso organico tra ambiti differenti ma non separati. Il ricco scambio tra gli argomenti trattati dai singoli moduli risulterà fondamentale infatti per la co-creazione di un percorso che fa dell’ampiezza dello sguardo, della profondità dei contenuti, dell’attenzione alla persona e della valorizzazione della potenza del gruppo i propri valori aggiunti. Per approfondire clicca qui.