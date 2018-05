Cgil, Uil e Cobas contro Atc: "Comportamento antisindacale"

Le sigle: "L'azienda riconosca 3.500 euro ai lavoratori che hanno firmato l'accordo di metà marzo per rimuovere l'intollerabile discriminazione".

La Spezia - Prosegue lo scontro sul tempo tuta tra una parte del mondo sindacale e i vertici di Atc esercizio. Dopo i botta e risposta seguiti alla divulgazione della notizia da parte di CDS (leggi qui) ora Filt Cgil, Uiltrasporti e Cobas Lp chiedono all'azienda di sanare la situazione che si è venuta a creare, annunciando altrimenti battaglia sul fronte legale e paventando l'ipotesi di "comportamento antisindacale" da parte di Atc esercizio.



La richiesta è stata formalizzata nei giorni scorsi con una lettera indirizzata al neo presidente Gianfranco Bianchi e all'amministratore delegato Francesco Masinelli, gli stessi amministratori che hanno firmato la transazione che ha visto riconoscere a 13 dipendenti il versamento di 6mila euro per il "tempo tuta" non goduto e non retribuito negli anni passati. Per gli iscritti ai tre sindacati, che avevano condotto una trattativa conclusa a metà marzo, rinunciando così a qualunque vertenza legale, la somma riconosciuta era stata di 2.500 euro ciascuno.



"Alcuni giorni dopo - fanno notare Filt Cgil, Uiltrasporti e Cobas Lp - la società ha individualmente pattuito con altri lavoratori, che non avevano ritenuto di aderire all'Accordo sindacale aziendale, transazioni individuali con il riconoscimento, con riferimento al passato, di un importo forfettario di 6mila euro. Tale comportamento aziendale ha creato una ingiusta discriminazione tra lavoratori che aderiscono ai sindacati firmatari dell'accordo di cui si tratta e altri aderenti ad altri sindacati o non aderenti a sindacato alcuno e, quindi, di fatto basata sulle opinioni politico-sindacali di ogni singolo lavoratore, in violazione dell'articolo 3, 1° comma della Costituzione, e dell'articolo 1 della Statuto lavoratori".

Secondo i sindacati Atc esercizio "ha inoltre costituito un comportamento antisindacale ex articolo 28 Statuto in quanto ha delegittimato le organizzazioni sindacali che trattano e raggiungono accordi con la società riconoscendo trattamenti di miglior favore a chi, invece, non aderisce a tali organizzazioni sindacali".



Per questi motivi le sigle invitano l'azienda "a rimuovere con immediatezza l'intollerabile situazione di cui sopra, riconoscendo a tutti i lavoratori che hanno sottoscritto un verbale di transazione individuale con il quale accettavano l'importo di 2.500 euro, un importo aggiuntivo di 3.500 euro, in modo da realizzare un trattamento omogeneo con i loro colleghi".

Se ciò non verrà concretamente realizzato entro il mese di maggio Filt Cgil, Uiltrasporti e Cobas procederanno attraverso i propri legali contro Atc esercizio per condotta antisindacale e inviteranno tutti i propri iscritti e simpatizzanti a radicare ricorsi individuali.