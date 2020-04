Cgil: "Complicato rispettare protocollo salute e sicurezza nei cantieri edili"

La Spezia - “Nei cantieri edili, specialmente quelli delle piccole imprese, è molto complicato rispettare il protocollo salute e sicurezza, siglato dai sindacati con le parti datoriali, che prevede DPI e distanze di sicurezza. Bisogna monitore ogni singolo cantiere.” Così Lara Ghiglione, Segretario generale della Camera del Lavoro e Gianni Carassale, Segretario provinciale Fillea Cgil della Spezia, che continuano: “Esistono anche problematiche relative agli spostamenti dei lavoratori e per l'impossibilità a reperire spazi per la consumazione dei pasti e per la disposizione dei servizi igienici: per tali attività le imprese di solito utilizzano convenzioni con bar e ristoranti, che attualmente chiusi. La sicurezza dei lavoratori è fondamentale e bisogna monitorare ogni singolo cantiere, ci devono essere regole chiare che devono essere applicate con rigore: non permetteremo che nessuna impresa prenda scorciatoie sulla pelle dei lavoratori. Ci rivolgiamo alle Associazioni datoriali, al Prefetto, all'Ispettorato del lavoro ed all'Asl affinché le condizioni di sicurezza siano controllate e fatte rispettare.”