Cgil: "Ad Albiano tragedia sfiorata, serve piano di investimenti"

La Spezia - “Un crollo annunciato ed una tragedia sfiorata." Così Federico Vesigna, Segretario regionale Cgil e Lara Ghiglione, Segretario della Camera del Lavoro spezzina, a commento del crollo del Ponte di Albiano. Continuano i dirigenti sindacali: “La revisione del 3 novembre scorso da parte dei tecnici Anas, sollecitata da molti cittadini del territorio, aveva dato esito positivo. Ci chiediamo con quali criteri questi controlli siano eseguiti, e confidiamo in un rapido accertamento delle responsabilità da parte degli organi competenti. Poteva essere una tragedia, il paradosso è che dobbiamo ringraziare l'inibizione della circolazione stradale per l'emergenza Covid-19. Lo abbiamo detto più volte, anche alla luce degli incidenti che sono avvenuti dopo il crollo del Ponte Morandi: è assolutamente prioritario un serio monitoraggio di tutte le infrastrutture liguri e laddove si riscontrino problemi bisogna intervenire subito. Messa in sicurezza di quelle attuali ed un piano di investimenti in nuove e moderne infrastrutture. Come Cgil faremo tutto quello che è in nostro potere per tutelare i lavoratori coinvolti nel crollo del ponte e tutti i cittadini.”