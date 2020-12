La Spezia - Cescot La Spezia, che in questo periodo non ha mai interrotto le proprie attività di formazione, riprende le lezioni in aula. Mercoledì 9 dicembre alle 15 partirà il corso Haccp e giovedì 3 dicembre alle 16 riprenderà il corso ex Rec. I corsi si svolgeranno presso la sala Cescot di Via Foscolo 25 e le lezioni si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure anti Covid. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i nostri operatori al numero 0187 739305.