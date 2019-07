Cento lavoratori della Difesa all'incontro in Sala Vespucci

La Spezia - Oltre cento partecipanti da Liguria, Piemonte e Toscana per l’incontro sindacale organizzato da Flp Difesa Nordovest che si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala Vespucci dell’arsenale.



“Le tematiche trattate - spiega Christian Palladino Coordinatore Territoriale -hanno anche spaziato dalla fase di confronto in atto con la Ministra Trenta alle diverse problematiche di carattere territoriale che vedono Flp Difesa Interregionale fare da collante rispetto alle diverse realtà e situazioni. Sono intervenuti, per la struttura nazionale il Coordinatore Generale Flp Difesa Gian Carlo Pittelli, il Segretario Nazionale Elio Di Grazia e il Dirigente Nazionale Federico Cesaretti”.

L’assemblea ha votato all’unanimità la nomina di Ilio Bonomi all’incarico di Coordinatore Interregionale Flp Difesa Nordovest. Cinquant’anni, impiegato tecnico dell’Arsenale Militare, già Coordinatore Territoriale Flp Difesa della Spezia e successivamente Responsabile della Federazione Flp sul territorio spezzino, Bonomi assume un importante incarico di coordinamento delle realtà di Flp Difesa esistenti nelle tre regioni geografiche richiamate, caratterizzate da forti e significative presenze della Difesa: oltre alle realtà spezzine, citiamo ad esempio la Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, l’Istituto Idrografico Militare di Genova, il Cima di Aulla, il Cisam di San Piero a Grado, l’Istituto Geografico Militare di Firenze, l’Accademia Navale di Livorno, le basi aeree di Pisa e Grosseto.



“Da qualche mese, in ragione della imminente fase congressuale, Bonomi è entrato a far parte della Direzione Nazionale di Flp Difesa con specifiche deleghe sindacali - spiega Palladino -. La Segreteria Interregionale, di cui Bonomi è il nuovo Coordinatore, risulta composta da Patrizia Allegretti (Vice Coordinatore), Christian Palladino (gia’ coordinatore Provinciale di La Spezia), Marisa Di Cianni, Riccardo Taliani, Giuseppe Pasqualotto e Maurizio Marandola. Sono stati votati i delegati al congresso nazionale di Flp Difesa che si svolgerà alla fine di ottobre, nelle persone di Bonomi, Cesaretti, Allegretti, Palladino, Prati, Pisano, Gualtieri e Taliani”.