Cedolare secca al 10 per cento con canone concordato, ecco cosa è cambiato

La Spezia - Riceviamo da Confedilizia La Spezia



Nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.02.2020 è stata pubblicata la legge 28.02.2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 30.12.2019, n. 162 (cosiddetto decreto “Milleproroghe”), in sede di conversione in legge del decreto è stata prevista l’estensione della cedolare secca del 10% per i contratti a “canone concordato”.

La norma, ora definitiva, dispone l’applicabilità a regime dell’aliquota del 10% - oltre che nei Comuni per i quali era stata originariamente prevista, dal d.lgs. n. 23 del 2011, l’aliquota ridotta – negli stessi Comuni nei quali è stata applicata dal 2014 al 2019, vale a dire in quelli per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge istitutivo dell’aliquota del 10% (il n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014) – lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Per l’anno 2020, la speciale aliquota si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei Comuni di cui sopra con popolazione fino a 10.000 abitanti, cioè in tutti i Comuni della Provincia ad esclusione di Sarzana e Lerici.