Cassa integrazione rinnovata nel Decreto agosto: quello che c'è da sapere

La Spezia - L’Area Lavoro Confartigianato ricorda che il DL 104 (Decreto di agosto) ha previsto un rinnovo della Cassa Integrazione per un totale di 18 settimane con decorrenza dal 13/7/2020 e da utilizzarsi entro il 31/12/2020. Le prime 9 settimane non richiedono all’azienda (datore di lavoro) alcun specifico requisito o adempimento. Terminate nove settimane, possono essere richieste ulteriori nove settimane, da collocarsi sempre entro il 31/12/2020, per queste ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve rispondere a specifici adempimenti (versamento di un contributo addizionale in base alla riduzione del fatturato).



Per ulteriori informazioni e consulenza personalizzata è possibile contattare il Responsabile Area lavoro Confartigianato, Marco Carloni, tel. 0187.286629-63.