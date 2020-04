Cassa integrazione anche per gli assunti dopo il 23 febbraio. Accolte le richieste di Confartigianato

La Spezia - Grande soddisfazione per la Confartigianato della Spezia che aveva per prima evidenziato come, nella stesura del decreto del 17 marzo scorso, a sostegno delle imprese colpite dal Covid-19, nei benefici della cassa integrazione non fossero compresi i dipendenti assunti dal 23 febbraio al 17 marzo, giorno di uscita del decreto.

Confartigianato La Spezia, tramite il direttore Giuseppe Menchelli, aveva sollevato il problema che riguarda anche numerose aziende che si avvalgono dei servizi paga dell’associazione di via Fontevivo, ottenendo assicurazione che l’anomalia sarebbe stata corretta con il primo decreto possibile.

Ed è proprio di ieri il Decreto Legge n° 23 che, all’articolo 41, prevede l’estensione degli ammortizzatori sociali ai dipendenti assunti fino al 17 marzo 2020, comprendendo così tutti i lavoratori esclusi e sanando una palese ingiustizia che impediva alle imprese sia di sospendere tali lavoratori, sia di farli accedere ai benefici della cassa integrazione guadagni.

Confartigianato La Spezia ringrazia il Presidente della Regione che con l’Assessore competente ed i Parlamentari locali si sono prontamente attivati, assieme ai vertici della Confartigianato, per trovare una soluzione al problema sollevato.



Per ogni informazione e per la presentazione delle pratiche di cassa integrazione, il settore paghe della Confartigianato è a disposizione delle imprese al numero 0187/286611 – 0187/286629, e-mail: segreteria@confartigianato.laspezia.it