Cassa Depositi e Prestiti finanzia Sanlorenzo per i progetti di espansione

L'azienda, che ha sedi anche Ameglia e la Spezia, è leader per la produzione di yacht e superyacht di alta gamma userà 10 milioni di fondo per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità.

La Spezia - La voglia di non fermarsi. E così Sanlorenzo, leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht di alta gamma, fa un altro passo in avanti verso la propria espansione. Grazie al supporto di Cassa Depositi e Prestiti, l'azienda, con le sue sedi di Ameglia, La Spezia, Viareggio e Massa, godrà di un finanziamento pari a 10 milioni di euro che serviranno per il bienno di investimenti 2020-2022. L'intenzione è quella di innovare e dotarsi così di tecnologie d'ultimissima generazione nel campo della nautica, con particolare attenzione alla sostenibilità. Sanlorenzo ad oggi ha circa 480 dipendenti, senza dimenticare il coinvolgimento dell'indotto e le centinaia di aziende artigiane che vi ruotano intorno. tica e delle imprese dell'indotto. Il Gruppo Sanlorenzo, che è quotato in borsa, è un'eccellenza dell'industria nautica italiana di lusso, impiega circa 480 persone, collabora con 1.500 aziende artigiane qualificate e conta una rete di distribuzione internazionale e di servizi diffusa in tutto il mondo.